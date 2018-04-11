صحة الرياض تعلن عن استقرار الحالات المصابة بالجرب

حمود العنزي(صدى):

صرح سعد القحطاني، مدير العلاقات العامة بصحة الرياض، باستقرار الحالات المصابة بـ ” الجرب ” ، مشيرًا إلى وجود زيارات مستمرة ومكثفة، لكل مدارس العاصمة؛ للكشف على الوضع الصحي المطمئن حاليًا.

وعلى صعيد آخر، قامت مدينة الملك سعود الطبية، بعقد ورشة عمل عاجلة لـ 10 مراكز صحية تابعة لها؛ وذلك بهدف مكافحة العدوى، وأخذ الاحترازات الصحية اللازمة؛ لمكافحة مرض الجرب.

وأوضحت المدينة، أن الخطة تهدف لمنع انتشار حالات الإصابة بمرض ” الجرب ” ، ورفع كفاءة العامليين الصحيين، في مجال التصدي والسيطرة على المرض، ومنع تفشي المرض بالمؤسسات التعليمية، في دائرة عمل المراكز الصحية، التابعة للمدينة حتى لا يصبح المرض، وباءً متفشيًا.