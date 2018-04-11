بالصور.. الكشف عن ” رام ريبل TR ” بقوة 520 حصان و ” TRX ” بـ 707 حصان

متابعات(صدى):

تواجدت محركات Hellcat الخاصة بدودج أسفل غطاء محرك رام 1500 البيك أب الجديدة حيث تجهز الشركة لاطلاق نسختين جديدتين من ريبل كلاهما بمحرك كبير V8 . وسيطلق على النسخة الاقل TR مع محرك هيمي V8 سعة 6.4 لتر سعة 7 لتر بقوة 520 حصان بينما النسخة الأخرى TRX فتأتي بمحرك 6.2 لتر بشاحن فائق بقوة 707 حصان.

ويبدو أسم TRX قريب من شاحنة كشفت عنها فيات كرايسلر منذ أعوام قليلة وهي رام ريبل TRX التجريبية التي قدمت بمحرك Hellcat بقوة 575 حصان ولكن نسخة الانتاج كما عرفنا تأتي أكثر قوة . أما شركة جنرال موتورز فتقدم نسختي Z71 وAT4 للطرق الوعرة من شيفروليه سيلفرادو وGMC سييرا ولكن المحرك الأكثر قوة هو محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان.

كما قدمت تويوتا مؤخراً نسخ TRD Pro من تندرا بمحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان ونيسان تيتان توفرت في نسخة Pro-4X للطرق الوعرة بمحرك V8 سعة 5.6 لتر كما في الموديل التقليدي بقوة 390 حصان.