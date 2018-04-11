برج خليفة يستقبل قرعة كأس آسيا 2019

ماجد محمد(صدى):

تستقبل الإمارات 4 مايو المقبل، قرعة كأس أسيا لعام 2019، حيث من المقرر أن ينظمها الاتحاد الاسيوي للكرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات ومجلس أبو ظبي الرياضي، بفندق أرماني ببرج خليفة في دبي.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً بدلاً من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت في 1956.

وقسم الاتحاد الآسيوي الـ24 منتخباً المشاركة في البطولة، وهي الإمارات ، قطر ، كوريا الجنوبية ، تايلاند، السعودية ، أستراليا، أوزبكستان ، إيران ، سوريا، العراق، الصين ، فلسطين، عمان، الهند، لبنان، تركمانستان، الأردن، البحرين، فيتنام، قرغيزستان، كوريا الشمالية، الفلبين، اليمن، على 6 مجموعات على غرار يورو 2016.