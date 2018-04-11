أمير الرياض يستقبل الأمراء ورؤساء المحاكم بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس بقصر سموه , أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين ورؤساء المحاكم بمنطقة الرياض .

ورحب سموه بالحضور في مستهل كلمته التي نوه فيها بدعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للعلم الشرعي والعلماء والقضاة وطلبة العلم دائماً، مؤكداً سموه أن اللقاءات المستمرة التي يحظى بها علمائنا وقضاتنا مع القيادة أكبر دليلاً على دعم هؤلاء الرجال الذين بيدهم العلم الشرعي الذي قامت عليه هذه البلاد .

وقال سموه : الحقيقة سمعنا كثير عن وزارة العدل وتطورها وتفوقها في المجال التقني وتفوقت في عملها التقني وبرزت بشكل علمي دقيق وهذا يسهل على الناس أمورهم ويسهل عليهم متابعة قضاياهم ويسهل على القضاة لطرح ما عندهم بأسلوب مريح في ظل نظام يحكم هذا الأمر .

وأضاف سموه : نظامنا واضح وشرعنا واضح ونسير على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

ودعا سموه أن يديم الله على هذه البلاد أمنها ورخاءها في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

ثم تحدث نيابة عن الحضور رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد قائلا ” أشكر سموكم على هذا اللقاء وهي عادة ولله الحمد دائما تستمر وهي لقاء طلبة العلم والقضاة بسموكم حفظكم الله ، ولا شك أن مثل هذه اللقاءات لها أثارها الإيجابية في بحث بعض القضايا التي قد تكون استجدت على عمل القضاة وطلبة العلم وعلى الترابط الذي يربط بين الحاكم الإداري مع الجهة القضائية .

وأضاف ” ليسمح لي سموكم أن أعرض عليكم ما حصل من تحول إيجابي في مسيرة القضاء فلا يخفى عليكم حفظكم الله ما تحقق من إنجازات عدلية تمثلت في عدة أمور لعلي أذكر منها حرص الوزارة ممثلة في معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالنهوض في الاعمال التي تساعد في النظم الإجرائية ومن ذلك : الحرص على إدخال التطور التقني وهو وجود قضايا بلا ورق وقد تم التطبيق العملي بين محكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية الأمر الذي وصل أن ترد القضية في نفس اليوم ويتم تدقيقها وإعادتها في نفس اليوم وهذا اختصر كثيرا من الإجراءات ، كذلك أيضا وجود المحاكم المتخصصة كمحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الجزائية وفيها عدة دوائر ، وكذلك أيضا تحقق من التطور الملموس والإيجابي وجود الكثير من التعاون بين المحاكم العامة والمحاكم المتخصصة وبين محاكم الاستئناف ، وكذلك أيضا ما لمسه سموكم أن هناك انجازا في ربط القضايا المنتهية بالحاكم الاداري.

وتابع في قوله ” اخيراً بإسمي وبإسم زملائي أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي القضاة نشكر اتاحة هذه الفرصة وايضاً انتهزها فرصة لأشكر سموكم والأجهزة العاملة في إمارة منطقة الرياض على التعاون الملموس الذي يتحقق يوما بعد يوم بين الحاكم الاداري والمحاكم بكافة تخصصاتها ، هذه البلاد تميزت بحمدالله ومنته بتحكيم الشريعة وهي مصدر عز وفخر لنا في المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يدي الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وسار من بعده أبناءه الى هذا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، أسأل الله تعالى أن يديم علينا ما نحن فيه من نعم وأن يحفظها من الزوال وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير” .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الاستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .