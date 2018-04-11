بعد جولات ولي العهد.. نشطاء يطلقون هاشتاج ” الشعب اشتاق لك يامحمد “

نايف السالم(صدى):

أطلق رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، هاشتاجًا عبّروا من خلاله عن حبهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقب انتهاء جولاته العربية والعالمية.

وحمل الهاشتاج اسم ” الشعب اشتاق لك يامحمد ” ، وذلك بعد قيامه بجولات عربية وعالمية ناجحة استمرت عدة أسابيع ومن المتوقع أن تظهر نتائجها قريبًا على أرض المملكة.

ومن الجدير بالذكر إنه اختتم ولي العهد زيارته إلى باريس أمس الثلاثاء، في زيارة بدأها يوم الأحد ضمن جولة أوروبية بعد زيارة للولايات المتحدة، والتي استغرقت ثلاثة أسابيع سعى فيها لجذب الاستثمارات والدعم لموقف البلاد ضد إرهاب إيران.