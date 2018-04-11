إمارة جازان تعلق على أنباء تعليق الدراسة في المنطقة

تركي السالم(صدى):

أوضحت إمارة منطقة جازان، صحة الأنباء المترددة بشأن إيقاف الدراسة في التعليم العام والجامعي في محافظات المنطقة، نافية صحة هذه الأنباء.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة جازان، علي بن موسى زعلة، بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، لم يصدر تعليمات بتعليق الدراسة.

وأشار إلى أن سبب عدم تعليق الدراسة، يرجع إلى عدم توافر المبررات الموجبة من واقع التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيدداً على متابعة أمير المنطقة لكل المستجدات حول التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول الأمطار وتدفق السيول.

كما أكد أن الإمارات ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ما تطلب الأمر ذلك، حرصاً على سلامة طلاب وطالبات المنطقة.