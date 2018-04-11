بالفيديو.. سقوط مروع لإعلامي على الهواء

كانبرا(صدى):

تعرض رئيس تحرير إحدى الصحف الإسبانية الكبرى، لموقف محرج على الهواء عقب سقوطه عن كرسيه، خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة.

وكان بييتو روبيدو راموند، مدير ثالث أكبر صحيفة إسبانية، يجري مقابلة مع المذيع الأرجنتيني إدواردو فاينمان، على قناة “ A24 ” الإخبارية في أمريكا اللاتينية، عندما حدث الموقف المحرج.

وظهر روبيدو عبر مقطع فيديو متداول وهو ينهض عن كرسيه لمصافحة المذيع، وبينما كان المذيع يقول: “ إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذا البرنامج ”، بدأ الضيف في الجلوس على حافة المقعد، قبل أن يفاجأ بانزلاق الكرسي من أسفله.

ورغم محاولة المذيع تحذيره، إلا أن الأوان قد فات وسقط القطب الإعلامي على الأرض، حيثُ هرع المذيع لمساعدته وهو ينهض بعد السقطة المفاجئة وسأل ضيفه: “ هل أنت بخير؟ هل كل شيء بخير؟ ” قبل أن يبتسم الضيف وهو محمر الخدين والحرج واضح على وجهه، ويصافح المذيع.