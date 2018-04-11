الأمير فيصل بن خالد يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل ابنه بعسير لوجه الله تعالى

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، المواطن سعد بن أحمد بن حسين عسيري، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى ثم لشفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – وشفاعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد أن ما قام به المواطن عسيري من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة،ووصفها بالبادرة الإنسانية النبيلة.

وقال سموه : إن العفو والصفح من شيم الصالحين, سائلاً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

حضر الاستقبال شيخ قبائل الريش أبو طالب الزين، وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي .