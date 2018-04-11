لاعب التعاون: الموسم الحالي هو الأغرب

نواف السالم(صدى):

قال لاعب التعاون جهاد الحسين، إن الموسم الحالي، والمنافسات في دوري المحترفين هي الأغرب؛ حيث لم يحافظ أي فريق على مستواه لفترة طويلة.

وأضاف ” الحسين ” ، أنه لا يمكن أن يتوقع أي نتيجة في دوري المحترفين هذا الموسم، مضيفًا: ” الدوري السعودي يتميز بالقوة والندية، تجربتي مع التعاون أعتبرها ناجحة، وأفكر بعد الاعتزال في مجال التدريب “.

وعن تجديده للعقد مع التعاون للمرة الخامسة قال : ” جددت عقدي مع التعاون للمرة الخامسة، التعاون حاليا يعيش حالة من الاستقرار، وتجديد العقد تم بكل سلاسة ويُسر “.

وأشار إلى أنه دائم التواصل دمع السومة وخربين، مضيفًا أن سالم الدوسري قدم مستوى جيدا هذا الموسم مع الهلال.