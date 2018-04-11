” المواصفات ” تحذر من استخدام هذا المفتاح الكهربائي
حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأربعاء، المواطنين من استخدام منتج المفتاح الكهربائي ” BS ” ، وذلك لكونه غير مطابق للمواصفات.
حيث أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة الخاصة بهذا المنتج، عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة، أن المنتج – وبلد منشأه المدون على العينة إنجلترا – لم يجتز اختبار المواصفة رقم “SASO GSO IEC60669-1 ” ، وذلك وفقًا للأسباب التالية:
– ارتفاع درجة الحرارة.
– عدم التحمل.
– ما يتعلق بالبيانات الإيضاحية.
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