” المواصفات ” تحذر من استخدام هذا المفتاح الكهربائي

علي القحطاني(صدى):

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأربعاء، المواطنين من استخدام منتج المفتاح الكهربائي ” BS ” ، وذلك لكونه غير مطابق للمواصفات.

حيث أظهرت نتيجة الاختبارات التي أجريت على العينة الخاصة بهذا المنتج، عدم مطابقتها للمواصفات القياسية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، أن المنتج – وبلد منشأه المدون على العينة إنجلترا – لم يجتز اختبار المواصفة رقم “SASO GSO IEC60669-1 ” ، وذلك وفقًا للأسباب التالية:

– ارتفاع درجة الحرارة.

– عدم التحمل.

– ما يتعلق بالبيانات الإيضاحية.