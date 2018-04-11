بالفيديو.. مواطنة تستفز خادمتها بالتصوير.. وهكذا جاءها الرد
وثقت مواطنة ردة فعل خادمة من جنسية إفريقية تعمل لديهم، بعدما طلبت منها أن تقوم ببعض الأعمال في المنزل.
وأظهر المقطع المواطنة وهي تطلب من الخادمة أن تذهب للقيام ببعض الأعمال، وتطلب منها أن تقوم بتنظيف غرفة الأطفال، لتعبر الأخيرة عن غضبها من تصويرها وتهاجمها وتسقط الجوال من يدها.
وأثار المقطع ردود الفعل واسعة على المواقع التواصل، مؤكدين أن تصوير الخادمة هو ما أغضبها واستفزها وليس من حق صاحبة المنزل أن تقوم بتصويرها، ونشر مثل هذه المقاطع على مواقع التواصل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45470 ] نشر منذ 25 دقيقة
معاها حق والله ,, ليتها كسرت جوالها على راسها ,,
,, ليش تصورينها ، حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, ايش هدفك من التصوير ,, اتريدين إذلالها اكثر .. ؟
,, الا تخافين عقاب الله ..؟
,, ربنا لاتؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا ,, آمين ,,
ابوهيف[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 9 دقائق
الحريم معاهم مرض التصوير كل شي تصوير مالها حق تصورها