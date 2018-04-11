بالفيديو.. مواطنة تستفز خادمتها بالتصوير.. وهكذا جاءها الرد

نايف السالم(صدى):

وثقت مواطنة ردة فعل خادمة من جنسية إفريقية تعمل لديهم، بعدما طلبت منها أن تقوم ببعض الأعمال في المنزل.

وأظهر المقطع المواطنة وهي تطلب من الخادمة أن تذهب للقيام ببعض الأعمال، وتطلب منها أن تقوم بتنظيف غرفة الأطفال، لتعبر الأخيرة عن غضبها من تصويرها وتهاجمها وتسقط الجوال من يدها.

وأثار المقطع ردود الفعل واسعة على المواقع التواصل، مؤكدين أن تصوير الخادمة هو ما أغضبها واستفزها وليس من حق صاحبة المنزل أن تقوم بتصويرها، ونشر مثل هذه المقاطع على مواقع التواصل.