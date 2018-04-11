بالصور.. بدء أعمال تطوير طريق إبراهيم الخليل بمكة.. وسينتهي قبل رمضان

نايف السالم(صدى):

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تطوير وتحسين طرييق إبراهيم الخليل المجاور للمسجد الحرام، والذي ينتهي العمل فيه قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المشروع التطويري لن يؤثر على الحركة المرورية، موضحة أن تحسين الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 600 متر سيربط ميدان الشبيكة مع دوار الخرزة، ويتخلله إنشاء مسارين للخدمة، وأرصفة تقدر مساحتها بـ36 ألف متر مسطح.

وأشارت هيئة تطوير مكة إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة المشاريع التنموية الهادفة لتحسين البنى التحتية في العاصمة المقدسة والتي تخدم الأهالي والزوار والمعتمرين والحجاج وتسهل حركتهم من وإلى المسجد الحرام.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة من نائبه الأمير عبدالله بن بندر.