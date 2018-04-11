كسرت هيمنة الرجال.. أول مواطنة تقيم المنشآت الاقتصادية

نايف السالم(صدى):

تمكنت المواطنة نوف الطعيمي، من كسر هيمنة الرجال على مجال تقييم المنشآت الاقتصادية، لتكون أول إمرأة سعودية معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تقييم المنشآت الاقتصادية.

حيث أصبح لـ ” الطعيمي ” ، أحقية التوقيع على تقارير التقييم للمنشآت الاقتصادية، لتنافس بذلك 30 رجلًا حصلوا على عضوية هذه الهيئة.

ومن جانبها، أوضحت ” الطعيمي ” ، أنها حصلت على عضوية الهيئة بعد تمكنها من اجتياز 4 اختبارات تخص الهيئة، فضلًا عن حصولها على ساعات خبرة طويلة تتجاوز 1500 ساعة في 5 أعوام سبقت طلب حصولها على عضوية الاعتماد، واجتيازها المقابلة الشخصية.

وكشفت ” الطعيمي ” ، أن تقييم المنشآت الاقتصادية يعتمد غالبًا على الفن لا المعادلات الحسابية البحتة، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك بعد خبرتها في تقييم عدد من منشآت الأغذية، والتجزئة، والتعليم، حيث وجدت العديد من الأمور غير الملموسة التي لها قيمة مادية يجب مراعاتها في تقييم المنشآت الاقتصادية.

أما عن العقبات التي واجهتها في هذه المهنة كـ ” امرأة ” ، فأكدت ” الطعيمي ” عدم وجود أي عقبات واجهتها في تجربتها، مطالبة جميع السيدات اللاتي لديهن خبرات في تقييم العقارات، بالتقدم للحصول على عضوية هيئة المقيمين، وألا يكون الحياء عائقًا أمامهن، فيما أشارت لاستقبالها طلبات العديد من الفتيات والسيدات الراغبات في الحصول على عضوية التقييم مؤخرًا.

ولفتت ” الطعيمي ” ، إلى أنها ستقدم دعمها للسيدات الراغبات في الحصول على دعم للدخول في مجال تقييم المنشآت الاقتصادية، قائلة: ” طموحي مساعدة النساء على اقتحام هذا المجال، وسأعطي دورات خارج ساعات عملي، وأطمح أن أكون مدربة في هذا المجال مستقبلًا ” .