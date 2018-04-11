بالفيديو.. الصغار يعشقونه قبل الكبار.. طفل ” متيم ” بصلاح يغني له

ماجد محمد(صدى):

استطاع نجم ليفربول المصري محمد صلاح، أن يغزو قلوب جماهير النادي الإنجليزي، بمختلف أعمارهم.

وشهدت الفترة الأخيرة تعلق الأطفال بشكل خاص بصلاح؛ حيث يعتبرونه بطل ” ليفربول ” الذي يحسم المباريات الهامة، ولا يعرف سوى هز شباك المنافسين الكبار قبل الصغار.

ونجح ” صلاح ” أمس في مباراة رائعة في أن يهز شباك مانشستر سيتي؛ ليتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبالتزامن مع هذا الفوز الثمين، انتشر فيديو لأحد الأطفال الذي لم يتعدى الـ 5 سنوات وهو يغني لمحمد صلاح؛ حيث شهد المقطع تفاعل كبير من قبل الجماهير المصرية والإنجليزية العاشقة لصلاح.