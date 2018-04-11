بالفيديو.. محتال يشتري 12 خروفا من مواطن مقابل 10500 ريال مزورة

نايف السالم(صدى):

نشر مواطن مقطع فيديو وثق فيه كيف تعرض لعملية احتيال من قبل شخصاً في محافظة قرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية، بعدما خدعه بشراء 12 رأس خروف بفلوس مزورة.

وعرض المواطن في مقطع الفيديو مبلغ من 10500 ريال من فئة 500 ريال قائلاً: 10500 ريال مزورة اشترى مني شخصاً 12 خاروف بمبلغ 10800 قال 300 يجيبها بعدين.

واَضاف: أن المحتال جانا بالليل حتى لا يكشف أمره، وأتضح أنها مزورة ففيها اللون الازرق فاقع، ثم ذهب لجارنا وسرق منه، منبهاً أصحاب الغنم واصحاب المحطات من الوقوع في فخ هؤلاًء اللصوص.