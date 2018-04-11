811 ألف مقيم يغادرون المملكة خلال الـ 18 شهر الماضية

حمود العنزي(صدى):

بلغ عدد المقيمين المغادرين عن المملكة، 811 ألف، في شكل نهائي خلال الـ 18 شهرًا الماضية؛ وذلك بمعدل يومي زاد على 1500 مغادر، واقترب عدد المغادرين في النصف الأول من العام الحالي 1439هـ من 270 ألف مقيم، فيما كان عددهم العام الماضي 541 ألفًا.

كما وصل العدد الإجمالي لعمليات تجديد الإقامة 1.950.674 من ضمن 1.050.144، من مجموع الشركات النشطة، ويقدر عدد عمليات تجديد الإقامة يوميًا بحوالي 10.837، ويبلغ عدد مرات الدخول لنظام ” مقيم ” يوميًا بحوالي 51.756.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عن عدد المخالفين الذين أوقفتهم الحملات الأمنية، حيث وصل عددهم 928.857 مخالفًا، من انطلاق الحملات قبل حوالي 5 أشهر، منهم 674 ألفًا، خالفوا نظام الإقامة، وأكثر من 77 ألف، خالفوا أمن الحدود، وحوالي 177 ألف مخالف لنظام العمل.

من الجدير بالذكر، أن الحملات ضبطت أكثر من 13 ألف، حاولوا التسلل إلى داخل المملكة، 58 % منهم يمنيون، إضافة إلى 339% منهم إثيوبيون، فيما ضبطت 607 متسللين إلى خارج المملكة، ووصل إجمالي المتورطين، في نقل وإيواء المخالفين إلى 1721 شخصًا.