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بالفيديو.. إليسا: شيرين ما عزمتني على زفافها بس الله يهنيها

بالفيديو.. إليسا: شيرين ما عزمتني على زفافها بس الله يهنيها
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقاء تليفزيوني أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لم تعزمها على حفل زفافها على الفنان حسام حبيب .

وقالت إليسا خلال اللقاء ، ” بقولها مبروك الله يهنيها .. المهم تبقى مبسوطة ، وأحنا أصحاب مليح أنا وشيرين لكن مش لدرجة أنها تعزمني .. وأعتقد هي ما عازمه حدا الموضوع عائلي اكتر ” .

فيما عبر الفنان محمد حماقي عن استياءه من عدم حضوره لحفل عقد قران شيرين وحسام حبيب مؤكداً ” هي عزمتني على كتب الكتاب بس للأسف كان في نفس اليوم حلقة اللايف لبرنامج ” ذا فويس ” ولم استطع الذهاب .. لكن هي هتسامحني وتعذرني .. وان شاء الله هزورهم أول لما أرجع ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 50 دقيقة

ايه زين

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