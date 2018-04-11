بالفيديو.. إليسا: شيرين ما عزمتني على زفافها بس الله يهنيها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقاء تليفزيوني أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لم تعزمها على حفل زفافها على الفنان حسام حبيب .

وقالت إليسا خلال اللقاء ، ” بقولها مبروك الله يهنيها .. المهم تبقى مبسوطة ، وأحنا أصحاب مليح أنا وشيرين لكن مش لدرجة أنها تعزمني .. وأعتقد هي ما عازمه حدا الموضوع عائلي اكتر ” .

فيما عبر الفنان محمد حماقي عن استياءه من عدم حضوره لحفل عقد قران شيرين وحسام حبيب مؤكداً ” هي عزمتني على كتب الكتاب بس للأسف كان في نفس اليوم حلقة اللايف لبرنامج ” ذا فويس ” ولم استطع الذهاب .. لكن هي هتسامحني وتعذرني .. وان شاء الله هزورهم أول لما أرجع ” .