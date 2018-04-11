نشر : منذ 26 دقيقة 1٬563 2 الاخبار المحلية خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادما من الرياض نايف السالم(صدى): وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض. الوسوم:الرياض, المنطقة الشرقية, خادم الحرمين, قادم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45470 ] نشر منذ 23 دقيقة
حفظ الله ملكنا خادم البيتين الشريفين في الحل والترحال ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يحفظك ومرحبا مليار في بين ربعك وشعبك