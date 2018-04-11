  • الأربعاء 11

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادما من الرياض

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادما من الرياض

خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادما من الرياض
نايف السالم(صدى):

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45470 ] نشر منذ 23 دقيقة

حفظ الله ملكنا خادم البيتين الشريفين في الحل والترحال ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يحفظك ومرحبا مليار في بين ربعك وشعبك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *