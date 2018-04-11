بالصور.. مدير مدرسة يرمي الطلاب من الدور الثاني لمعاقبتهم

فهمي محمد(صدى):

أثار مدير إحدى المداري في محافظة الضالع اليمنية ، ضجة واسعة بين المواطنين عقب نشر صور لعقابه الغريب ضد طلابه .

حيث قام المدير برمي عدد من الطلاب من الطابق الثاني للمدرسة إلى مظلة حديدية كبيرة دون معرفة الأسباب .

وأكدت وسائل إعلام يمنية ، أنه لم يحدث وقوع إصابات بين الطلاب ، فيما قام مدير الإدارة التابعة لها المدرسة بإقالة المدير وتعيين مديراً جديداً .