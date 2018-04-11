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  3. بالصور.. مدير مدرسة يرمي الطلاب من الدور الثاني لمعاقبتهم

بالصور.. مدير مدرسة يرمي الطلاب من الدور الثاني لمعاقبتهم

بالصور.. مدير مدرسة يرمي الطلاب من الدور الثاني لمعاقبتهم
فهمي محمد(صدى):

أثار مدير إحدى المداري في محافظة الضالع اليمنية ، ضجة واسعة بين المواطنين عقب نشر صور لعقابه الغريب ضد طلابه .

حيث قام المدير برمي عدد من الطلاب من الطابق الثاني للمدرسة إلى مظلة حديدية كبيرة دون معرفة الأسباب .

وأكدت وسائل إعلام يمنية ، أنه لم يحدث وقوع إصابات بين الطلاب ، فيما قام مدير الإدارة التابعة لها المدرسة بإقالة المدير وتعيين مديراً جديداً .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 49 دقيقة

احسن

[ عدد التعليقات: 45470 ] نشر منذ 47 دقيقة

اللهم انتقم لكل مظلوم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 36 دقيقة

المدير مر على المزرعه قبل يجي المدرسه

[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 29 دقيقة

احسن

[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 14 دقيقة

مهبول

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 10 دقائق

مخزن مانام وحط حرته في الطلاب
ماهو امخبر

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