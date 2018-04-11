بالصور.. مدير مدرسة يرمي الطلاب من الدور الثاني لمعاقبتهم
أثار مدير إحدى المداري في محافظة الضالع اليمنية ، ضجة واسعة بين المواطنين عقب نشر صور لعقابه الغريب ضد طلابه .
حيث قام المدير برمي عدد من الطلاب من الطابق الثاني للمدرسة إلى مظلة حديدية كبيرة دون معرفة الأسباب .
وأكدت وسائل إعلام يمنية ، أنه لم يحدث وقوع إصابات بين الطلاب ، فيما قام مدير الإدارة التابعة لها المدرسة بإقالة المدير وتعيين مديراً جديداً .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 49 دقيقة
احسن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45470 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم انتقم لكل مظلوم ,, آمين ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 36 دقيقة
المدير مر على المزرعه قبل يجي المدرسه
تميم[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 29 دقيقة
احسن
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8385 ] نشر منذ 23 دقيقة
ماهو امخبر😁😂مو صاحي☺
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26992 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 16168 ] نشر منذ 14 دقيقة
مهبول
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 10 دقائق
مخزن مانام وحط حرته في الطلاب
ماهو امخبر