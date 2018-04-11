بعد جولة عمان والإمارات.. أنباء عن زيارة المبعوث الأممي لليمن إلى الرياض
كشفت مصادر عن نية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، في زيارة المملكة اليوم، وذلك عقب أن اختتم جولة من المشاورات في زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات، اليوم الأربعاء.
وعبر ” غريفيث ” عن تفاؤله بالجولة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” ما سمعته مشجّع للغاية، وسيساعدني على وضع إطار لعملية سلام تكون بقيادة يمنية. ”
وفي نفس الجانب، ، صرحت مصادر أممية أن المبعوث الأممي سينتقل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية في اليمن.
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