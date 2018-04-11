بعد جولة عمان والإمارات.. أنباء عن زيارة المبعوث الأممي لليمن إلى الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن نية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، في زيارة المملكة اليوم، وذلك عقب أن اختتم جولة من المشاورات في زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات، اليوم الأربعاء.

وعبر ” غريفيث ” عن تفاؤله بالجولة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” ما سمعته مشجّع للغاية، وسيساعدني على وضع إطار لعملية سلام تكون بقيادة يمنية. ”

وفي نفس الجانب، ، صرحت مصادر أممية أن المبعوث الأممي سينتقل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية في اليمن.