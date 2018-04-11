أمين العاصمة المقدسة يطلق مبادرة لخدمة السجناء بمكة

حسين العلي(صدى):

استقبل أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ، بمكتبه صباح اليوم، مدير سجون مكة العقيد عبد الله بن سعد المالكي ، وعدد من منسوبي ادارة السجون بمكة المكرمة .

وقد هدفت الزيارة الى تفعيل وتدشين عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث سبل التعاون بين القطاعين ، حيث قام معاليه بتفعيل مبادرة جديدة اطلقتها الادارة العامة لخدمة العملاء بالأمانة لخدمة السجناء وانجاز معاملاتهم .

وأكد معالي أمين العاصمة المقدسة إن الأمانة حريصة على تقديم الخدمات بصورة مميزة والارتقاء بمستوى الخدمة وتوفير كل سبل الراحة لكافة فئات المجتمع وشرائحه من المواطنين الكرام ، ونشر ثقافة مهام الامانة وأعمالها ، من خلال التفاعل التام وعكس الدور الايجابي الذي تقدمه امانة العاصمة المقدسة لعملائها بشكل مميز وعصري مواكبة لرؤية 2030 للملكة العربية السعودية.

من جهته أوضح المهندس وائل بن صالح حلواني مدير عام خدمة العملاء ، إن الامانة حريصة على الارتقاء بخدمة عملائها بما يتناسب مع أهداف الامانة في توفير كل سبل الراحة لهم على اختلاف شرائحهم ، مؤكدا بأن خدمة العملاء تعد من المبادرات الهامة التي تركز عليها الامانة بتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ولتسهيل وتيسير انجاز المعاملات ، ومن خلال تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز المؤسسي .

وقال حلواني إن الخدمة الجديدة التي تنفذها الامانة هي عبارة عن مبادرة جديدة تتمثل في تقديم خدمة خاصة لمن ضاقت بهم السبل واصبحوا داخل اسوار السجون ولديهم رعايا يعولونهم من ابناء وامهات ، وكذلك لمن غادروا البلاد بغرض الدراسة او العلاج ، حيث استحدثت الامانة مبادرة جديدة تحت مسمى (مطمئنون) وذلك بتكليف وتخصيص موظف من الادارة العامة لخدمة العملاء بإنهاء جميع الاجراءات والمعاملات في الامانة ، نيابة عن السجين أو المغترب.

وقد حضر التدشين كلا من مدير عام خدمة العملاء المهندس وائل بن صالح حلواني ، ومدير ادارة الخدمات الخارجية الاستاذ حسن بن فواد حويت ، ومدير ادارة الخدمات المساندة الاستاذ محمد بن فيصل بهادر ، وعدد من منسوبي القطاعين .