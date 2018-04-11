حساب المواطن: دعم أكثر من 900 ريال لـ830 ألف أسرة بالدفعة الخامسة

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أن هناك 830 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال خلال دورة الدفع الخامسة لشهر أبريل.

وأوضح ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، احصائيات الدفعة الخامسة لشهر أبريل من البرنامج، لافتًا إلى أن هناك 2.3 مليار ريال، وهي إجمالي مبالغ الدعم لمستحقي الدفعة.

وأضاف أن هناك 3.59 مليون أسرة وفرد مستقل و8.64 مليون تابع، بينما هناك 12.2 مليون مستفيد من الدفعة، و830 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريالًا، و47% حصلوا على استحقاق كامل بمعدل 932 ريالًا للأسرة الواحدة.