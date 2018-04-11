بالصور.. السيول تتسبب في وفاة مواطن جنوب ” بجادية الدوادمي “

عادل الحربي(صدى):

عُثر، مساء أمس الثلاثاء، على جثة مواطن، جنوب غربي مركز البجادية؛ التابع لمحافظة الدوادمي، وذلك بعد أن جرفت السيول مركبته؛ حيث وجدت جثته على بعد 3 كيلو مترات من موقع مركبته.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أنه تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني في محافظة الدوادمي، مساء أمس، بلاغًا بوجود سيارة جرفها السيل جنوب غربي البجادية بنحو 45 كلم،لافتًا إلى إنه انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع مدعومة بطيران الأمن.

وأشار ” الحمادي ” إلى أنه تمكنت القوات من الوصول إلى موقع السيارة ولكنها لم تجد بها أحدَا، ومع انخفاض منسوب السيول، عثر أحد أقارب المفقود على جثته بعيدًا عن المركبة.