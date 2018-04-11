إذاعة نداء الإسلام تواكب تنفيذ برنامج الملك سلمان للعمرة بحلقة الجسد الواحد .. الليلة

سعيد العجل(صدى):

يواكب البرنامج الإذاعي ” الجسد الواحد ” الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم تواجد ضيوف الملك سلمان للعمرة والزيارة الذي قدموا من (15) دولة أوربية للمشاركة في المجموعة الثانية عشرة من البرنامج، بتخصيص حلقة اليوم تحت عنوان “برنامج ضيوف الملك سلمان منصة تواصل عالمية مع العلماء يجسد ريادة المملكة “.

‎​وتستضيف الحلقة الذي تذاع الليلة بعد موجز التاسعة مساءً، سعادة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، والأمين العام لجمعية علماء بريطانيا الشيخ محمد إسماعيل،ورئيس المركز الثقافي بمدينة توياما اليابانية المهندس مازن سليم، إضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف البرنامج الذين يتواجدون بمكة المكرمة حالياً .

ويقدم الحلقة الإعلامي سعود الذيابي ويعدها عوض البكاري،وفي تجهيز الضيوف مراسل الإذاعة الإعلامي عبدالله العنزي، كما تناقش الحلقة عدد من المحاور المهمة من بينها: دور خادم الحرمين في دعم كل فكرة من شأنها خدمة الإسلام والمحافظة على الهوية،أثر البرنامج في جمع العلماء للتباحث في قضايا تهم الأمة وتساهم في مظاعفة الجهود للتصدي لخطر الغلو والإرهاب،دور البرنامج في التعريف بمواقف وجهود المملكة في خدمة الحرمين والدفاع عنهما، أثر برامج الاستضافة في نفوس الضيوف .

وفي تصريح لسعادة مدير عام إذاعة نداء الإسلام بمكة المكرمة علي بن سعد الثقفي أوضح أن برنامج ضيوف الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ يأتي في إطار العناية الكبيرة بأمور المسلمين بالعالم وما يساهم في توحيد كلمتهم وصفهم أمام التحديات التي تحيط بالأمة اليوم، وهو ما نسعى التأكيد عليه من خلال برنامج الجسد الواحد الذي يعد من البرامج الإذاعية المباشرة التي تسلط الضوءعلى هذه الأسس القويمة التي ينبغي لوسائل الإعلام المختلفة التركيز عليه ونحن نعيش منعطف تاريخي ومرحلة حساسة تزداد فيها الهجمات على الإسلام الوسطي .

وأشار ” الثقفي ” إلى أن هذا البرنامج وغيره من برامج الإذاعة تحظى بدعم ومتابعة من الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان، ومساندة من مساعد الرئيس لشؤون الإذاعات المكلف عبدالعزيز بن إبراهيم الزاحم، اللذين يوليان برامج الإذاعة مزيد عناية ورعاية، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والإعانة لخدمة الدين ثم الوطن.

يشار إلى أن برنامج ” الجسد الواحد ” والذي يبث لساعة كاملة بعد أهم أنباء التاسعة مساءاً من يومي الاثنين والأربعاء يناقش أسبوعياً عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الشارع السعودي بخاصة، والمسلمين في العالم بشكل عام، كما يحظى بمتابعة جماهيرية من مختلف شرائح المجتمع، حيث بلغت إحصائية متابعي البرنامج أكثر من ثمانية ملايين متابع حول العالم.