بالصور.. ” كونيجسيج أجيرا R ” ترصد للبيع في كاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

هل تريدون سيارة كونيجسيج أجيرا جديدة؟ الأمر لا يمكن تحقيقه لأنها نفذت بالكامل وكانت هناك آخر نسختين خاصتين Final Edition وبالتالي الفرصة الوحيدة للحصول على السيارة ستكون في سوق المستعمل وهو أمر نادر الحصول عليه. ولكن عند ظهور أحد هذه الموديلات للبيع فيكون الأمر مثيراً, وهذه النسخة هنا رصدت للبيع لدى تاجر في جنوب كاليفورنيا.

وهي نسخة أجيرا R موديل 2014 وتعتبر من آخر النسخ التي تم تصنيعها وحملت محرك V8 سعة 5 لتر بشاحنين توربينيين مع ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات. وستولد السيارة قوة تبلغ 1124 حصان وعزم دوران 1200 نيوتن متر وهي أقوى من موديلي أجيرا وأجيرا S وهي تظل بنفس قوة أجيرا RS أو One:1.

وذكر البائع أن هذه النسخة قطعت مسافة 4.989 كم مع حلة باللونين الاسود والذهبي كما في نسخة Gryphon كما جاءت السيارة بلون أزرق داكن. والتاجر الذي يعرض السيارة للبيع هو iLusso أحد تجار السيارات الفائقة البارزين في أمريكا ويتواجد في لوس أنجلوس .