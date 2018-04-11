لاعب الهلال يقترب من الدوري الإماراتي

نواف السالم(صدى):

اقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ياسر القحطاني من العودة مجددا إلى اللعب في الدوري الإماراتي في الموسم المقبل.

كشفت مصادر عن اقتراب ياسر القحطاني هاجم الهلال، من العودة إلى الدوري الإماراتي.

وقالت المصادر إن أحد الأندية الإماراتية قدمت عرضت لضم ” القحطاني ” ، إلا أن إدارة الزعيم تدرس الأمر.

وكان ” القحطاني ” احترف في صفوف العين الإماراتي في موسم 2011 – 2012، ولعب معه 23 مباراة سجل خلالها 12 هدفا.