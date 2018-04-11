لاعب الهلال يقترب من الدوري الإماراتي
اقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ياسر القحطاني من العودة مجددا إلى اللعب في الدوري الإماراتي في الموسم المقبل.
كشفت مصادر عن اقتراب ياسر القحطاني هاجم الهلال، من العودة إلى الدوري الإماراتي.
وقالت المصادر إن أحد الأندية الإماراتية قدمت عرضت لضم ” القحطاني ” ، إلا أن إدارة الزعيم تدرس الأمر.
وكان ” القحطاني ” احترف في صفوف العين الإماراتي في موسم 2011 – 2012، ولعب معه 23 مباراة سجل خلالها 12 هدفا.
مؤدب[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله نكبوا الإمارات 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الجنتل 2011[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 39 دقيقة
كرش من قدام وكرش من ورا
alfahd42[ عدد التعليقات: 16149 ] نشر منذ 37 دقيقة
يالربع خلوه يروح وش فيكم عليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16149 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يرزقه