بالفيديو.. فرق ” الدفاع المدني ” تتوغل بمنطقة صحراوية لإنقاذ مسن وأبنائه
رصدت كاميرا طائرة بدون طيار، قيام أحد فرق الدفاع المدني، بالتوغل داخل منطقة صحراوية؛ لإنقاذ مسن وأبنائه، بعدما احتجزتهم مياه الأمطار، التي شهدتها محافظة ” تربة ” وبعض قراها.
وأبرز المقطع، إحدى مركبات الدفاع المدني بـ ” تربة ” ، وهي تسير بسرعة وسط الكثبان الرملية، التي أغرقتها مياه الأمطار؛ وذلك لمباشرة بلاغ تلقته حول احتجاز، سيارة مواطن مسن ومعه أبناؤه في منطقة صحراوية.
يجدر الإشارة إلى أنه تم إنقاذهم جميعًا، ونقلهم في مركبة الدفاع المدني، إلى خارج الصحراء وهم في صحة جيدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45461 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,
تميم[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 39 دقيقة
شكرًا الدفاع المدني
alfahd42[ عدد التعليقات: 16149 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يجزاهم خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 16149 ] نشر منذ 38 دقيقة
والحمد لله على السلامه
رضوى[ عدد التعليقات: 795 ] نشر منذ 6 دقائق
الحمد لله على السلامة
واجبهم
يشكرون علية