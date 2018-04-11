بالفيديو.. فرق ” الدفاع المدني ” تتوغل بمنطقة صحراوية لإنقاذ مسن وأبنائه

نايف السالم(صدى):

رصدت كاميرا طائرة بدون طيار، قيام أحد فرق الدفاع المدني، بالتوغل داخل منطقة صحراوية؛ لإنقاذ مسن وأبنائه، بعدما احتجزتهم مياه الأمطار، التي شهدتها محافظة ” تربة ” وبعض قراها.

وأبرز المقطع، إحدى مركبات الدفاع المدني بـ ” تربة ” ، وهي تسير بسرعة وسط الكثبان الرملية، التي أغرقتها مياه الأمطار؛ وذلك لمباشرة بلاغ تلقته حول احتجاز، سيارة مواطن مسن ومعه أبناؤه في منطقة صحراوية.

يجدر الإشارة إلى أنه تم إنقاذهم جميعًا، ونقلهم في مركبة الدفاع المدني، إلى خارج الصحراء وهم في صحة جيدة.