7 أمراض تسببها 3 سلوكيات سلبية للمواطنين

أماني الغامدي(صدى):

كشف الأخصائي النفسي الدكتور أسعد النمر، عن وجود 3 سلوكيات سلبية تؤثر على صحة المواطنين بالمملكة، وتهدد بزيادة إصابتهم بما لا يقل عن 7 أنواع من الأمراض.

وتتمثل هذه الأمراض في: ” الأمراض المزمنة، وأمراض القلب والشرايين، والقولون العصبي، والقرحة الهضمية، والصداع التوتري، وآلام أسفل الظهر، والتعب الجسدي العام ” .

وأكد ” النمر ” ، أن نقص النشاط البدني، وتجنب التعرض لأشعة الشمس، والممارسات الغذائية السيئة كالاستهلاك المنخفض لمنتجات الألبان والاستهلاك المرتفع للمشروبات الغازية، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كلها سلوكيات تؤدي إلى التدهور في صحة العظام، وتعزيز فرص الإصابة بهشاشة العظام مستقبلًا.

وأوضح ” النمر ” ، أن الدراسات أظهرت أن 33.8 % من النساء يعانين من البدانة بعموم الجسد، و25.1 % منهن يعانين من البدانة المفرطة بمنطقة البطن، و47.1 % يعانين من البدانة المفرطة بنفس المنطقة البطنية، فيما بيَنت الدراسة أن 31.2 % منهن لا يزاولن نشاطًا جسديًا.

ومن ناحية أخرى، اقترح ” النمر ” ، توظيف أخصائيين بعلم النفس الصحي في أقسام الأمراض المزمنة، وذلك بغرض التقليل من حجم الجهد الطبي المقدم، والإنفاق المالي المصروف لمرضى الأمراض المزمنة الذين يضطرون لتكرار زيارة المستشفيات بين وقتِ وآخر.