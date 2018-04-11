تعليم مكة تعلق الدراسة اليوم نتيجة هطول الأمطار

سعيد العجل(صدى):

توضح الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنها تابعت حالة هطول الأمطار على العاصمة المقدسة مع كل الجهات ذات العلاقة والتي تراوحت مساء البارحة بين الغزيرة والمتوسطة .

واتخذت قرار تعليق الدراسة اليوم الاربعاء ٢٥ / ٧ في وقت متاخر حيث كانت المؤشرات الجوية غير مقلقة لكن ما تلقته من تقارير اخرى من الجهات ذات العلاقة والتي تؤكد ان بعض الطرقات والشوارع تأثرت بشكل نسبي من مخلفات الأمطار الى جانب بعض المدارس في عدة احياء كانت تحاصرها المياه ما يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الامور لوضعها الطبيعي فتقرر تعليق الدراسة بعد منتصف الليل .