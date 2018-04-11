رسميا.. اعتماد 3 جهات كمقدم خدمات التصديق الحكومي

عادل الحربي(صدى):

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ثلاث جهات حكومية كمقدم خدمات تصديق حكومي وهي: الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للمساحة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك بعد اجتيازها متطلبات المركز بنجاح.

وتمكن هذه الخطوة الجهات المُعتمَدة من إصدار احتياجاتها من شهادات التصديق الرقمي والاستفادة من خدمات المنظومة كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

يذكر أن المركز يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم ” حكومة، مواطنون، أعمال ” ، من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية.