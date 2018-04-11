متأثرة بالتوتر في الشرق الأوسط.. أسعار النفط تنخفض

عادل الحربي(صدى):

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، على خلفية تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 70.80 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع أكثر من ثلاثة بالمئة، أمس الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 71.34 دولار للبرميل.

وانخفض كذلك عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.40 دولار للبرميل إلى 11 سنتا أو 0.2% عن التسوية السابقة.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها، تبحث شن هجوم عسكري على قوات الرئيس السوري بشار الأسد، على خلفية استخدام السلاح الكيميائي على مدينة دوما السبت الماضي.