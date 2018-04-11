بالفيديو.. بلقيس فتحي: الكل قاعد مترقب وأنا صامدة

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتؤكد لمتابعيها أنا مازالت صامدة لم تدخل مرحلة الولادة، وتشكرهم على الهدايا.

وقالت بلقيس في الفيديو، ” يامسا التماسي الكل مترقب وأنا صامدة لسه ” .

وتابعت بلقيس، ” ما أحب أستعرض الأشياء والهدايا ياللي توصلني .. والحمد لله خلصت كل حاجيات طفلي أنا وزوجي من أمريكا.. لكن من باب الزوق بأحب أقول لكم شكرا على كل شئ أرسلتهوي ” .

واستطردت قائلة ” أكيد الفترة الجاية هيكون عندي شغل.. وابني ياإما هيكون معاي يامع أهل زوجي.. لأن المربية للمساعدة وليس لتربية طفل.. وأنا مستحيل أقدر أترك الطفل ساعة مع مربية وحدهما ” .