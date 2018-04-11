بالفيديو.. بلقيس فتحي: الكل قاعد مترقب وأنا صامدة
شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتؤكد لمتابعيها أنا مازالت صامدة لم تدخل مرحلة الولادة، وتشكرهم على الهدايا.
وقالت بلقيس في الفيديو، ” يامسا التماسي الكل مترقب وأنا صامدة لسه ” .
وتابعت بلقيس، ” ما أحب أستعرض الأشياء والهدايا ياللي توصلني .. والحمد لله خلصت كل حاجيات طفلي أنا وزوجي من أمريكا.. لكن من باب الزوق بأحب أقول لكم شكرا على كل شئ أرسلتهوي ” .
واستطردت قائلة ” أكيد الفترة الجاية هيكون عندي شغل.. وابني ياإما هيكون معاي يامع أهل زوجي.. لأن المربية للمساعدة وليس لتربية طفل.. وأنا مستحيل أقدر أترك الطفل ساعة مع مربية وحدهما ” .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3233 ] نشر منذ 29 دقيقة
قدني صامده لما يفرجها رب العالمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26989 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب
عبدالله[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 25 دقيقة
ما احب استعرض..بس اشتريت اغراضي من امريكا. ياااااي احنا ما نتسوق الا في امريكا…
ما احب استعرض…بس انا عندي خدامه.
طريقة من يحس بالنقص ويكمل هذا النقص بالاستعراض والتباهي…
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2566 ] نشر منذ 14 دقيقة
لَبْس أمريكا بيخليه أشقر وعيونه تتلون مع الأجواء😏 عالم فاضيه ومحدن دري عنك ويترقب متى تولدين