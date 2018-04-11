” العمل ” تسمح بنقل ” كفالة ” العامل المُبلغ عنه من صاحب العمل

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتيح نقل خدمات العامل في المنشآت دون موافقة صاحب العمل في حال ثبوت أن صاحب العمل رفع دعوى كيدية ضد العامل متهماً إياه بالتغيب عن العمل.

وأوضحت أنه في حال ثبت لدى إدارة القضايا بالوزارة أن الدعوى المقدمة من صاحب العمل كيدية سيتم نقل خدمات العامل في حال رغبته دون علم صاحب العمل.

ولفتت أنه توجد حالتان إضافيتان تمكّن العامل من نقل خدماته دون الرجوع لصاحب العمل، الأولى إذا كانت رخصة أو إقامة العامل منتهية، أو في حالة عدم دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد وردها العديد من الأسئلة بخصوص هذا الأمر، ما دعاها إلى توجيه المستفسرين إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبار أنها الجهة المنوطة بالرد على هذه الأسئلة.