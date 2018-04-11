عقوبة مالية ضخمة تنتظر الأهلي.. ومنع الجماهير من الحضور

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة الأهلي والهلال، الأخيرة في كلاسيكو الحسم، غضب كبير من جانب جماهير الراقي التي قذفت زجاجات المياه على اللاعبين عقب نهاية المباراة، بالإضافة لاستخدام الألعاب النارية في البداية.

وفي هذا السياق أكد الباحث القانوني في الأنظمة الجزائية والرياضية الأستاذ عبد الله الشايع، على استحقاق النادي لفرض العقوبات عليه.

وأوضح أنه يتوجب على لجنة الانضباط تشديد العقوبة على الأهلي بنسبة 50% من أخر عقوبة فرضت عليهم، وفقًا للمادة 40 من لائحة الانضباط، والمادة 52.

وأضاف : ” المادة 52 تخول اللجنة بفرض عقوبة على الأهلي بلعب مباراة دون جمهور إضافة للغرامة المالية “.

وأشار إلى أنه في حالة ثبوت أنه تم إلقاء أكثر من 11 زجاجة مياه على أرضية الملعب سيتم تغريم النادي 117.500 ريال، مع إمكانية إضافة 50 ألف ريال؛ لتعدد المخالفات.