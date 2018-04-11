عقوبة مالية ضخمة تنتظر الأهلي.. ومنع الجماهير من الحضور
شهدت مباراة الأهلي والهلال، الأخيرة في كلاسيكو الحسم، غضب كبير من جانب جماهير الراقي التي قذفت زجاجات المياه على اللاعبين عقب نهاية المباراة، بالإضافة لاستخدام الألعاب النارية في البداية.
وفي هذا السياق أكد الباحث القانوني في الأنظمة الجزائية والرياضية الأستاذ عبد الله الشايع، على استحقاق النادي لفرض العقوبات عليه.
وأوضح أنه يتوجب على لجنة الانضباط تشديد العقوبة على الأهلي بنسبة 50% من أخر عقوبة فرضت عليهم، وفقًا للمادة 40 من لائحة الانضباط، والمادة 52.
وأضاف : ” المادة 52 تخول اللجنة بفرض عقوبة على الأهلي بلعب مباراة دون جمهور إضافة للغرامة المالية “.
وأشار إلى أنه في حالة ثبوت أنه تم إلقاء أكثر من 11 زجاجة مياه على أرضية الملعب سيتم تغريم النادي 117.500 ريال، مع إمكانية إضافة 50 ألف ريال؛ لتعدد المخالفات.
المعبدي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي صدئ هل الأهلي عدوك يامتحيزه الي الهلال وهذا سوف يققدك المصداقيه
هلالي في الصدارة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله يا ضفدع على المستنقع🐸🐸🐸
kkkk[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل لو فاز الهلال وش بيصير
رضوى[ عدد التعليقات: 795 ] نشر منذ 1 ساعة
لتعدد المخالفة
يمكن القصد تكرار المخالفة
الله يعين الاندية على التعداد
ابو نواف الزهراني[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف جمهور الأهلي اسوء جمهور. نظامهم يا أطلع فايز أو أخرب….
ألمشكلة لقبهم الراقي ههههههههههه أسم على غير مسمى
متابع[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 34 دقيقة
أثبت الأهلي أنه فريق بطل ..رغم كل المضايقات وسلخ جلد إدارته مع تهميش من تم تكليفه إلا إنه مازال ينافس ع الدوري ولعب مع الهلال ب 4 محترفين مقابل 6 للهلال وما قدر الهلال على الفوز .. وأحب أقول : لا تفرح يامن تتشمت فالأيام دوارة وقد لا يحقق الهلال الدوري فالفتح خصم عنيد قد يهدي الدوري لمن يستحقه .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 21 دقيقة
يامتابع
كل بيدك عشان تشبع خل الهلال بحاله رايح ياخذ الدوري قال لعب الهلال بست محترفين لو لعب الهلال بنواف العابد والفرج وباقي المصابين كم تنتهي المباراة خليكم بفريقكم لاتسلكون طريقة النصر اللي كان همه كيف ينهزم الهلال من الفرق الاخرى طبق المثل الغراب اللي ضيع مشيته