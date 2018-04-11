قبل مواجهة يوفينتوس الحاسمة.. 5 لاعبين يتغيبون عن صفوف الريال

نواف السالم(صدى):

يترقب الجماهير، اليوم الأربعاء، مباراة جديدة مثيرة بين ريال مدريد الإسباني، ويوفينتوس الإيطالي، في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الملكي بثلاثية رائعة، مما يصعب المباراة على الفريق الإيطالي، الذي يتمسك بالأمال.

ويعاني الملكي من الغيابات قبل مواجهة اليوم، حيث سيتغيب 5 لاعبين هم : ناتشو ، راموس ، مايورال ، الحكيمي وسيبايوس.

وعلى جانب أخر سيحاول يوفنتوس السير على نهج روما الإيطالي، والتمسك بالثقة، حيث أقصى الفريق الإيطالي برشلونة بثلاثية نظيفة أمس.