” سناب شات ” و ” إنستجرام ” .. خطر على العقل

نورة الشهري(صدى):

يدمن الشباب في أنحاء العالم، استخدام تطبيق ” سناب شات ” ، إلا أن التطبيق يعد الأخطر على الصحة العقلية والمعرفية لهم، وذلك بحب نتائج دراسة بريطانية حديثة.

وشملت الدراسة 1479 شاباً وفتاة، ما بين 14 و24 عاماً؛ لمعرفة دور وسائل التواصل الاجتماعي في حياتهم لفهم قضايا معرفية ووجودية.

وأظهرت النتائج، أن الموقع الذي حصل على أعلى تقييم إيجابي هو ” يوتيوب ” ، ثم ” تويتر ” ثم ” فيس بوك ” ، وحل تطبيقي ” سناب شات ” و إنستجرام ” في المركزين الأخيرين.

من جانبها، أوضحت الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة، التي أشرفت على الدراسة، أن البرامج التي من المفترض أن تساعد الشباب على التواصل مع بعضهم بعضًا قد تكون في الواقع تخلق أزمة معرفية.

وأشار هيرلي كرامر، الرئيس التنفيذي للجمعية، إلى أنه من المثير للاهتمام أن نرى أن سناب شات وإنستجرام، في الترتيب الأسوأ للصحة العقلية ونمط الرفاهية.