بالصور.. أول 8 نسخ من ” مورجان ىيرو جي تي ” تخرج باللون الأزرق

متابعات(صدى):

يبدو أن شركة مورجان التي تصنع سيارات بعدد محدود تعمل على الخروج من مسارها, حيث أن السيارات الثمانية التي خرجت من مصنع الشركة مؤخراً تودع المحرك V8 العادي . وقدمت مورجان Aero GT في مارس في جنيف بمحرك V8 من BMW هو نفسه المستخدم في الخمسين نسخة التي صنعت من Aero 8 بقوة 362 حصان وعزم دوران 490 نيوتن متر.

وتعمل السيارة بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات مع تسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 4.5 ثانية وهذه الارقام هي ارقام النسخ الثمانية التي ستصنع من السيارة الجديدة فيما ستحصل كل نسخة على ملامح فريدة بها بعد ذلك. وقالت مورجان أنها سوف ترسل 8 عملاء لاجتماع مع جون ويلس رئيس قسم التصميم بالشركة قبل انتاج السيارات.

وبصورة اختيارية, ستعرض مورجان سقف صلب للسيارة من الياف الكربون مع فتحات على السقف للتهوية وشعارات GT ومقصورة بلمسات مصنعة يدوياً وكل حسب رغبة العملاء. وكل نسخة ستصنع من مورجان تأتي بمواصفات خاصة ويبلغ سعر هذه النسخ الخاصة الجديدة من مورجان 166 ألف دولار.