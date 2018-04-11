5 أسباب وراء عدم ثقة النساء بالرجال

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعي ، أنه ليس من السهل حصول الرجل على ثقة المرأة؛ فهناك حاجة للصدق الدائم لكسب الثقة.

وكشفت الخبيرة عن 5 أسباب رئيسية لعدم ثقة النساء بالرجال:

1- الرجال متعددو العلاقات بطبيعتهم

نقل الماء بسلّة، أسهل من العثور على رجل غير متعدّد العلاقات، ربما كان هذا المثال متطرفاً، ولكن هذا ما تفكر فيه النساء عن الرجال، ولديهنّ سبب لذلك. فالرجال ينزلقون إلى علاقة مع امرأة أخرى بسهولة؛ والإخلاص لامرأة واحدة هو في الحقيقة ليس من طبيعتهم، هكذا تزعم معظم النساء. وقلائل من يندهشون عندما تشيد النساء برجل مخلص تماماً، هذا هو السبب الأول، والسبب الرئيسي لعدم ثقة المرأة بالرجل.

2- الخبرات السابقة

تتأثر أفكار النساء كثيراً بالتجارب السابقة، ففي قلب معظم النساء هناك حكاية مؤلمة، سببها رجل خدعها أو خانها. التجارب السابقة في حياة المرأة تجعلها تبدي نفوراً كبيراً في عقلها، ممّا يجعلها لا تثق بالرجال.

3- الرجل لا يعطيها سببا للثقة به

قد تحب المرأة رجلاً، لكنها لا تثق به، ليس لأنها لا تريد ذلك، بل لأنه لم يعطها سبباً لذلك. ويحضل ذلك من خلال الأفعال وليس الكلمات. وفي معظم الأحيان، لا يمنحها الرجال سبباً لذلك.

4- الأصدقاء

تؤمن النساء بالمثل القائل “قل لي من تصادق أقل لك من أنت”، الرجال لا يؤمنون بالضرورة بهذا. لذلك إذا كان لدى الرجل أصدقاء يمارسون الخيانة، فإنّ شريكاتهم لن يثقنَ بهم، لأنهن يعتقدن أنه إذا كان أصدقاؤه كذلك فلا بدّ أنه مثلهم فـ “الطيور على أشكالها تقع”.

5- عدم النزاهة والتصرفات الطائشة

إذا كان الرجل غير نزيه في طريقة تصرفه، كأن يكذب كثيرًا، أو كان من النوع الذي يلقي بكلمات الغزل على مسامع أي امرأة يقابلها، فلن يكون لديها سبب لتثق به. لا يمكن للرجل مغازلة الأخريات، حتى ولو بنيّة طيبة، ويتوقع من زوجته أنْ تثق به.