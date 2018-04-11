” أرامكو ” تشرع في بناء مصفاة نفط ومصنع للبتروكيماويات بالاتفاق مع الهند

علي القحطاني(صدى):

قامت شركة ” أرامكو ” بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهند؛ لبناء مصفاة نفط، بطاقة 60 مليون طن سنويًا، ومصنع للبتروكيماويات.

ووفقًا لأحد المصادر المطلعة، فإنه من المنتظر أن تمنح الهند شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة، حصة قدرها 50%، في مصفاة طاقتها 1.2 مليون برميل يوميًا، تخطط لإنشائها على ساحلها الغربي، في خطوة ستعطي المملكة منفذًا مستقرًا جديدًا لنفطها.

كما كشف عن أن هناك اتفاقًا، قد يعلن يوم الأربعاء، في أثناء زيارة وزيرة الطاقة خالد الفالح، إلى ” نيودلهي ” ؛ لحضور منتدى الطاقة العالمي.