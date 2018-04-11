لتزامن الجمعة مع الموعد الرسمي.. تعرف على موعد إيداع رواتب شهر إبريل

حمود العنزي(صدى):

يتزامن الموعد الرسمي لإيداع رواتب شهر أبريل في حسابات الموظفين، يوم الجمعة الإجازة الرسمية في المملكة؛ لذلك تم تغيير موعد الإيداع.

وينتظر أن يتم إيداع الرواتب، صباح يوم الخميس 26 أبريل، بدلاً من يوم 27 الموافق الجمعة، في حسابات موظفي القطاع الحكومي، مضافاً إليه بدل غلاء المعيشة.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت أنه في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة، سيكون الصرف يوم الخميس الذي قبله وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت، سيكون الصرف يوم الأحد الذي بعده.