351 ألف وظيفة مستقبلية للمواطنين وجميع الجنسيات الأخرى بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت أحد التقارير الحديثة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد الوظائف الشاغرة عام 2017 بلغ 116.068 ألف وظيفة، مشيرة إلى أن الوظائف الشاغرة، في مهن التجارة والإقامة والطعام، بلغت 35.194 ألف وظيفة، تليها نشاطات التشييد بعدد 21.657 ألف وظيفة شاغرة.

كما أظهر التقرير، أن حجم الوظائف المستقبلية، تبلغ 351.707 ألف وظيفة، منها 139.143 ألفًا للسعوديين فقط، و212.564 ألف وظيفة لجميع الجنسيات الأخرى، مبينًا أن عدد الوظائف الشاغرة للمواطنين، خلال العام الماضي، وصلت لـ 45.919 ألف وظيفة؛ ليبلغ بذلك إجمالي الوظائف الشاغرة؛ لجميع الجنسيات الأخرى 70.149 ألف وظيفة شاغرة.

يجدر الإشارة إلى أن التقرير، ذكر أن نشاط التجارة والإقامة والطعام، يحتضن 106.645 ألف وظيفة مستقبلية، بينما يوجد في قطاع التشييد 65.623 ألف وظيفة شاغرة، حيث يعقب ذلك قطاع الصناعة بعدد 56.484 ألف وظيفة، كما أشار إلى أن قطاعات الزراعة والجراحة والصيد، لديها أقل عدد الوظائف المستقبلية بنحو 7588 وظيفة، إلى جانب الأنشطة المهنية والعلمية بعدد 7973 وظيفة، فيما بلغت الوظائف بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، نحو 13272 وظيفة مستقبلية.