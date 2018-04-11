بالفيديو.. أكثر من 100 قتيل في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

الجزائر(صدى):

كشفت مصادر عسكرية جزائرية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة عسكرية من طراز ” أليوشين ” بالقرب من مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.

وأوضحت المصادر أن الطائرة العسكرية المنكوبة، والتي سقطت في قرية زراعية بالقرب من العاصمة الجزائر، كان على متنها 200 شخصًا؛ حيث كانت في طريقها إلى مدينة تندوف، كما تخصصها القوات العسكرية للنقل والإمدادات.

وأكدت المصادر العسكرية أن أكثر الضحايا من العسكريين، بينما قالت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن هناك أكثر من 100 قتيلًا حتى الآن.

وفي نفس الجانب، أشارت الحماية المدنية إلى إنه تم تسخير سيارات إسعاف ووحدات من الحماية المدنية والتي انتقلت إلى موقع الحادث لتقديم المساعدات، بينما أعلن الجيش أنه سيتم التحقيق في الواقعة.