في 5 نقاط.. وزير الصحة يعلق لأول مرة على ” الجرب “
علَّق الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، على انتشار حالات مرض الجرب في مدارس المملكة، موضحاً 5 نقاط هامة.
وأوضح ” الربيعة ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن النقاط الخمس هي أن الوزارة مهتمة بعلاج حالات الجرب والعلاج متوفر في جميع أنحاء المملكة.
وأشار إلى إلى أن الجرب الذي يصيب الإنسان مختلف تماماً عن الذي يصيب الحيوان وليس له علاقة، مضيفاً أن العلاج بسيط ويشفى المريض غالباً في أقل من ١٢ ساعة.
ولفت إلى أنه عند علاج الجرب يشفى الإنسان تماماً ولا يبقى للمرض أي أثار، موجهاً المواطنين بالاتصال على رقم 937 في حال كان لديهم أي أسئلة أخرى.
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 39 دقيقة
يناقشون المصيبة
ممتاز
وينسون أسباب الكارثة ؟؟؟
هذا أسباب تفوق الغرب في عملية التخطيط الاستراتيجي
صبح صبح يا عم الحق
ههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16138 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يكفينا شر الامراض
ويحفظ بلادنا وديننا وولاة امرنا وكل مسلم