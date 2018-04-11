في 5 نقاط.. وزير الصحة يعلق لأول مرة على ” الجرب “

نايف السالم(صدى):

علَّق الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، على انتشار حالات مرض الجرب في مدارس المملكة، موضحاً 5 نقاط هامة.

وأوضح ” الربيعة ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن النقاط الخمس هي أن الوزارة مهتمة بعلاج حالات الجرب والعلاج متوفر في جميع أنحاء المملكة.

وأشار إلى إلى أن الجرب الذي يصيب الإنسان مختلف تماماً عن الذي يصيب الحيوان وليس له علاقة، مضيفاً أن العلاج بسيط ويشفى المريض غالباً في أقل من ١٢ ساعة.

ولفت إلى أنه عند علاج الجرب يشفى الإنسان تماماً ولا يبقى للمرض أي أثار، موجهاً المواطنين بالاتصال على رقم 937 في حال كان لديهم أي أسئلة أخرى.