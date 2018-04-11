بالفيديو.. بائع ورد يتغزل في حليمة بولند

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لموقف طريف عندما كانت تستقل سيارتها مع صديقتها ، حيث تغزل بها بائع ورد .

وقال البائع لحليمة عندما رآها بالسيارة ” يا أميرة خدي مني الورد كله الله يسعدك ” ، وعندما رفضت حليمة قائلة له ” هاخده لمين ما عندي حدا أعطيه ورد ” ، فأجابها ” الله يرزقك برجل محترم وانا مني إليك ها الوردة ” ، وذهب مسرعاً .