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بالفيديو.. بائع ورد يتغزل في حليمة بولند

بالفيديو.. بائع ورد يتغزل في حليمة بولند
خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لموقف طريف عندما كانت تستقل سيارتها مع صديقتها ، حيث تغزل بها بائع ورد .

وقال البائع لحليمة عندما رآها بالسيارة ” يا أميرة خدي مني الورد كله الله يسعدك ” ، وعندما رفضت حليمة قائلة له ” هاخده لمين ما عندي حدا أعطيه ورد ” ، فأجابها ” الله يرزقك برجل محترم وانا مني إليك ها الوردة ” ، وذهب مسرعاً .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 52 دقيقة

دعاايه لنفسها كالعاده

[ عدد التعليقات: 3231 ] نشر منذ 30 دقيقة

الورد لو يقربونه من بعض الأماكن يذبل فورا

[ عدد التعليقات: 16138 ] نشر منذ 16 دقيقة

اسيد

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