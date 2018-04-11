بالفيديو.. إخلاء مستشفى طوارئ أجياد.. وصحة مكة تكشف الأسباب

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو عملية إخلاء المرضى بمستشفى طوارئ أجياد بمكة المكرمة، أثناء سقوط الأمطار، مساء أمس الثلاثاء؛ حيث أوضح الفيديو الازدحام خارج المبنى أثناء نقل المرضى.

وفي نفس الجانب، أوضحت صحة مكة المكرمة أسباب إخلاء مرضى مستشفى طوارئ أجياد بمكة، مساء أمس، عقب سقوط الأمطار على عدد من أحياء المنطقة.

حيث صرح المتحدث الرسمي باسم ” صحة مكة ” حمد بن فيحان العتيبي، قائلًا أنه إثر هطول الأمطار ودخولها إلى مستشفى أجياد الطوارئ بمكة، تقرر فصل التيار الكهربائي عن المستشفى من أجل سلامة من بداخل المبنى.

وأشار ” العتيبي ” إلى إنه نتيجة لذلك، تقرر نقل المرضى إلى مستشفيات مكة المكرمة الأخرى؛ حرصًا على سلامتهم وحتى عودة التيار الكهربائي.