السجن 5 قرون لرجلي أعمال بعد احتيالهم على 500 ضحية

دبي(صدى):

حكمت محكمة الجنح في دبي، بالسجن 500 عام على رجلي أعمال إنجليزيين الجنسية، لاحتيالهما على 500 ضحية، حيث نهبا منهم ما يقرب من 200 مليون دولار، وذلك بحجة استثمارها في التداول الإلكتروني المعروف بـ ” فوركس ” ، بينما قاما بتحويل الأموال خارج الدولة.

ولقي الحكم الصادر بشأن الرجلين ترحيبًا واسعًا من قِبل الضحايا، الذين أكدوا إنصاف القضاء لهم بحكم المحكمة، الذي قضى بالحبس عام لكل متهم منهما، عن كل قضية رفعت من قبل الضحايا.

وذكر ضحايا العمليات الاحتيالية التي قاما بها الرجلان، أن لديه أملًا في استعادة جزء من أمواله التي حصل عليها المتهمان وهما: ” سيدني ليموس ” و ” رايان فرنانديس ” ، حيث قاما بإغراء عشرات الضحايا بالاستثمار لديهم في التداول الإلكتروني، وعليه، حصلا الرجلان على مبالغ ضخمة تقدر بنحو 200 مليون دولار، وذلك وفقًا لما كشفته تحقيقات النيابة العامة.

فيما قال أحد الضحايا، أن المتهمَين ” خربا حياته ” ، مشيرًا إلى أنه استثمر لديهما 150 ألف درهم، عبر شركة تداول إلكتروني زعما إدارتها، وذلك دون أن يدرك أنه سيصبح ضحية عملية احتيال واسعة.