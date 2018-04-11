بعد طرد برشلونة.. أشبيلية ينتظر معجزة في مواجهة البايرن

نواف السالم(صدى):

ينتظر أشبيلية، اليوم الأربعاء، حدوث معجزة أمام بايرن ميونخ الألماني في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا؛ الذي فاز في مباراة الذهاب 2/1.

ويترقب الجماهير الإسبانية أن يقلب أشبيلية الطاولة؛ بعد أن استطاع روما أمس طرد برشلونة من المنافسة، على الرغم من فوز البرسا في الذهاب برباعية.

ونجح أشبلية منذ بداية المنافسة في الإطاحة باليونايتد من المسابقة؛ لذلك الفريق الإسباني لن يفقد الأمل حتى اللحظة الأخيرة.

ويسعى النادي الألماني إلى إثبات أفضليته، حيث يدخل المباراة منتشيًا باقتناص لقب الدوري الإلماني.

ويتعين على مدرب أشبيلية الايطالي فينتشنزو مونتيلا تسجيل هدفين على الاقل في معقل بايرن للابقاء على آمال التأهل.