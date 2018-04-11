بعد طرد برشلونة.. أشبيلية ينتظر معجزة في مواجهة البايرن
ينتظر أشبيلية، اليوم الأربعاء، حدوث معجزة أمام بايرن ميونخ الألماني في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا؛ الذي فاز في مباراة الذهاب 2/1.
ويترقب الجماهير الإسبانية أن يقلب أشبيلية الطاولة؛ بعد أن استطاع روما أمس طرد برشلونة من المنافسة، على الرغم من فوز البرسا في الذهاب برباعية.
ونجح أشبلية منذ بداية المنافسة في الإطاحة باليونايتد من المسابقة؛ لذلك الفريق الإسباني لن يفقد الأمل حتى اللحظة الأخيرة.
ويسعى النادي الألماني إلى إثبات أفضليته، حيث يدخل المباراة منتشيًا باقتناص لقب الدوري الإلماني.
ويتعين على مدرب أشبيلية الايطالي فينتشنزو مونتيلا تسجيل هدفين على الاقل في معقل بايرن للابقاء على آمال التأهل.
faeiz[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة
” طرد ” هل هذه الكلمة مناسبة لتكتب في مقال رغم ان الكره خروج المغلوب وليس طرد كما كتب في المقال ..
اتوقع ان اشبيله سيخطف الانتصار لسبب واحد ان البايرن غير محظوظ رغم قوته
عبدالله[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 30 دقيقة
بعد مواجهات الأمس وفوز ليفربول وإقصاء السيتي، وطرد برشلونة بفضيحة ثلاثية وخروجه من المنافسة ، اتوقع بيفوز إشبلية ويقلب الطاولة بالفعل، وتشتعل المنافسة… في انتظاار انتصااار الملكي اليوم