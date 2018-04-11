أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد بالرياض وعسير.. وأتربة وغبار بالشرقية والقصيم

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقتي عسير والرياض، ينذر باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة عسير، من الساعة 9:00 من اليوم الأربعاء الموافق 11/4/2018م، حتى الساعة 21:00 من اليوم ذاته.

فيما تبدأ الحالة على منطقة الرياض بما فيها: ” وادي الدواسر، والأجزاء المجاورة لها ” ، من الساعة 10:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 22:00 من نفس اليوم.

فيما أنذرت الأرصاد أهالي المنطقة الشرقية، وتضم: ” حفر الباطن، والقيصومة، والأجزاء المجاورة ” ، باستمرار نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

وتبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية، من الساعة 9:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 17:00 من نفس اليوم.

أما عن منطقة القصيم، فصدر تنبيهًا متقدمًا من قِبل الأرصاد، يتوقع سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة ستكون الساعة 10:00 من اليوم الأربعاء، على أن تنتهي الساعة 22:00 من اليوم ذاته.