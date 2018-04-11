” الزكاة ” تعلن قرار هام بشأن فترة تقديم الاقرارات الضريبية للمنشآت

حمود العنزي(صدى):

صرح عبدالله العنزي، ممثل إدارة ضريبة القيمة المضافة، في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن إمكانية تغيير المنشآت، لفترة تقديم إقراراتها الضريبية، من شهرية لـ ربع سنوية وبالعكس.

وذكر ” العنزي ” خلال ورشة عمل، عقدت بعنوان ” آلية تقديم الإقرار الضريبي ” ، بغرفة الأحساء، أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، يتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة ” سداد ” ، تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويمكن للمنشأة تسديدها خلال بوابة الدفع الإلكترونية ” سداد ” .

وأشار إلى أنه وفقًا لنظام ضريبة ” القيمة المضافة ” ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة، ممن تتخطى قيمة توريداتها السنوية، من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري.

أما فيما يخص، المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية، من السلع والخدمات الخاضعة، للضريبة 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر.