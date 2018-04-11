بالفيديو.. طفلة تطلق النار بالرشاش الآلي أفضل من الرجال

متابعات(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، طفلة التي تحترف إطلاق الأعيرة النارية بالرشاش الآلي بمهارة فائقة، تفوق مهارة الرجال.

وبيَّن الفيديو الفتاة التي تبدو على ملامحها أنها ما زالت طفلة، ويبدو عليها النعومة الشديدة، إلا أنه بالرغم من ذلك تجيد استخدام السلاح وإطلاق النار باحترافية كبيرة.